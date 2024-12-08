Ново-Савиновский район лидирует по численности населения в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Ново-Савиновский район Казани является самым густонаселенным с численностью населения от 60 тыс. до 84 тыс. человек на одну ячейку карты. Самым немноголюдным стал Кировский район.

Информация была получена из данных, собранных по небольшим участкам в каждом районе, на карте они обозначены как маленькие ячейки:

Согласно данным «Геоаналитики Яндекса», в Ново-Савиновском средний возраст жителей составил 25—34 года (39%), их доход в основном ниже среднего и средний.



В Авиастроительном районе наблюдается высокая концентрация населения вблизи станций метро, где численность жителей достигает 50 тыс. человек. Однако в других зонах плотность населения значительно ниже, составляя от 6 до 25 тыс. человек на ячейку. Доходы населения преимущественно ниже среднего (50—60%), возрастная группа 25—34 года составляет 30%.

В Приволжском районе средняя численность населения на одну ячейку составляет около 40 тыс. человек. Доходы жителей преимущественно ниже среднего (50%), а возрастная группа 25—34 года составляет 30—40%.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Вахитовском районе средняя численность населения на одну выбранную область составляет от 20 до 40 тыс. человек. Возрастная группа 25—34 года насчитывает около 30%. Доходы населения распределились равномерно между категориями ниже среднего и выше среднего, примерно по 30% в каждой.

В Советском районе ситуация примерно такая же, средний возраст населения — 25—34 года (37%), доход чуть ниже среднего. Населения на одну область — от 25 до 30 тыс. человек.



Кировский район выделяется как самый малонаселенный — с численностью населения от 8 до 25 тыс. человек на одну ячейку. Доходы у большинства жителей ниже среднего (50—60%), а возрастная группа 25—34 года также преобладает.

Дарья Пузикова