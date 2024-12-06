В Татарстане создадут центр продвижения отечественных станков
В Татарстане будет открыт единый центр по продвижению российских станков и инструментов. Это решение принято руководителями крупных станкостроительных компаний совместно с Промышленным кластером республики на форуме-выставке «ТЕМП». Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга республики.
Идею создания центра предложил Дмитрий Пахомов, исполнительный директор Липецкого станкостроительного предприятия. Она была активно поддержана участниками форума «Российский промышленник» и обсуждена с представителями станкостроительных компаний из Москвы, Челябинской и Липецкой областей, а также Беларуси.
- В ходе заседания комитета «Станкостроение» 5 декабря участники пришли к выводу, что Татарстан обладает сильным потенциалом для лоббирования интересов отрасли.
Центр будет заниматься продвижением отечественных станков и инструментов на внутреннем и внешнем рынках, включая участие в выставках под единым брендом и развитие кооперации для повышения узнаваемости российских производителей.
Напомним, что в Тукаевском районе Татарстана накануне состоялось обсуждение проекта строительства комплекса по переработке отходов, который прошел согласование на инвестиционном совете республики.
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