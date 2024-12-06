В Тукаевском районе Татарстана построят комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В Тукаевском районе Татарстана накануне состоялось обсуждение проекта строительства комплекса по переработке отходов, который прошел согласование на инвестиционном совете республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Комплекс будет расположен в 5 км от Набережных Челнов и займет 64 гектара, где планируется сортировка 100% входящего потока твердых коммунальных отходов (ТКО) и обработка 250 тыс. тонн ТКО и 500 тонн промышленных отходов в год.



Жители пяти населенных пунктов Князевского сельского поселения, включая деревни Казиле и Чершелы, село Князево и поселки совхоза «Татарстан» и Сосновый Бор, могут высказать свои мнения и пожелания по проекту. На встречах им были представлены материалы будущей стройки, а также уточнены все технические и экологические требования, включая санитарно-защитную зону в 1 тыс. метров.

Оператор комплекса планирует компостировать органику, извлекать вторсырье и захоранивать не более 50% неликвидного мусора.

Сумма инвестиций в проект составит 3,5 млрд рублей, что позволит создать 413 рабочих мест и обеспечить ежегодные поступления в бюджет региона в размере 156 млн рублей.

Напомним, что природоохранная прокуратура провела проверки и обнаружила нарушения в обращении с отходами на 14 казанских предприятиях. В ходе инспекций выяснилось, что данные об отходах не были предоставлены Федеральному экологическому оператору.



Анастасия Фартыгина