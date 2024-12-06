На содержание наружного освещения Казани третий год подряд выделили 190 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году на содержание освещения Казани потратят снова 190 млн рублей

На содержание объектов наружного освещения Казани в 2025 году выделили 190 млн рублей. Заказчиком выступает комитет внешнего благоустройства исполкома города.



Содержание одной светоточки за сутки обойдется в 4,87 рубля. В дни с особо тяжелыми метеорологическими условиями: туман, метель, дождь, пасмурная погода — будут включать освещение на 20 минут раньше, а отключать — на 20 минут позже. График включения и выключения уличного света зависит от сезонного светового дня, который можно посмотреть ниже.

Дарья Пузикова / realnoevremya.ru

Процент горения светильников должен быть максимально высоким как в вечернем, так и в ночном режимах в установках наружного освещения скоростных дорог и магистральных улиц, с интенсивностью движения транспорта более 1000 единиц в час, транспортных тоннелей — не менее 97%, во всех остальных установках наружного освещения — не менее 95%.

Дарья Пузикова / realnoevremya.ru

Освещение будут обслуживать во всех районах Казани, в том числе на внутридворовых улицах, около культурных и образовательных учреждений.



Технологии обеспечат устойчивость конструкций, оборудования наружного освещения и архитектурной подсветки, создадут условия для безопасного и бесперебойного движения пешеходов и транспорта.



Для поддержания освещения в городе проведут:

техническое обслуживание и ремонт светильников наружного освещения и архитектурной подсветки;

техническое обслуживание и ремонт опор и воздушных линий наружного освещения;

техническое обслуживание и ремонт устройств для управления наружным освещением (шкафы управления освещением);

техническое обслуживание и ремонт электросчетчиков;

техническое обслуживание гирлянд и светодиодных конструкций;

оперативно-диспетчерское обслуживание;

организация ремонта и обслуживания силовых трансформаторов и электротехнического оборудования.



Сколько выделяли раньше

В Казани стабильно на протяжении уже трех лет выделяют по 190 млн рублей на содержание объектов наружного освещения. С 2015 по 2017 год тратили от 84 млн до 55 млн, но не на полный срок, а на 9—6 месяцев.

С 2018 года деньги начали выделить на все 12 месяцев. Наиболее резко сумма подскочила в 2023-м — с 138,8 млн в 2022-м.

Дарья Пузикова / realnoevremya.ru

Дарья Пузикова