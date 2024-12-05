Путин подписал указ о назначении Хинштейна врио губернатора Курской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна врио губернатора Курской области.

— Хочу обратить внимание на два года, с 2016-го по 2018-й, когда вы работали в качестве советника директора Росгвардии, главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации. И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками, — сказал Путин.

Предыдущий глава региона Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию. Он был назначен врио губернатора в мае, в сентябре по итогам выборов его утвердили в должности — он получил 65% голосов.

