В Казани автобусы №72 и №75 перешли на бескондукторную систему оплаты проезда

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на автобусных маршрутах №72 и №75 внедрили бескондукторную систему оплаты проезда. Это связано с низким пассажиропотоком. Об этом сообщили в мэрии города.

Валидаторы установили на поручнях в салонах автобусов. Для оплаты проезда нужно приложить транспортную или банковскую карту к терминалу. У водителя можно оплатить наличными. Проезд оплачивается в течение одной остановки.

Однако в некоторых автобусах кондукторы продолжат работать, чтобы объяснить пассажирам, как самостоятельно оплачивать проезд. В других автобусах установлен автоинформатор, который рассказывает о новой системе оплаты. Также в некоторых автобусах есть инструкции в виде брошюр.



Напомним, что в Набережных Челнах представили обновленную автобусную маршрутную сеть. В основе обновленной транспортной системы лежат уже существующие пути. Ее цель — повысить уровень сервиса для жителей. Для удобства пассажиров была введена новая система нумерации маршрутов, которая варьируется от 1 до 10.



Анастасия Фартыгина