Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы

Фото: Динар Фатыхов

Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый порядок устанавливает единые сроки приема, публикации конкурсных списков и приказов о зачислении. Так, прием на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 2-3 августа (приоритетный прием) и 6-7 августа (основной этап), дополнительный прием — 10-11 августа. Прием на платные места — до 30 сентября.

Прием в магистратуру завершится 29 августа (основной прием) и 20 сентября (дополнительный прием). Прием на платное обучение — до 30 сентября.

Теперь поступающий может участвовать в конкурсе максимум по пяти специальностям в каждом вузе (ранее вузы устанавливали это число самостоятельно, но не более пяти).

Реальное время / realnoevremya.ru

Списки поступающих и конкурсные списки могут публиковаться на портале госуслуг. В конкурсных списках будет указываться высший проходной приоритет каждого абитуриента. Зачисление на бюджет будет производиться по заявлению о согласии, а не по оригиналу аттестата. Незаполненные целевые места будут использованы для дополнительного приема. Прием в магистратуру также будет осуществляться через портал госуслуг.

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Рената Валеева