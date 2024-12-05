Россияне смогут купить личные вещи Собчак, Безрукова и Бурунова

Сергей Безруков, Ксения Собчак, Сергей Бурунов, Антоха МС, Сергей Сухов, Ольга Карпуть и другие знаменитости выставят на продажу на «Авито» личные вещи. Для пользователей станут доступны не только предметы гардероба звезд, но и одежда со съемок, элементы интерьера и электроника.

«Дропы звезд приурочены к периоду новогодних скидок людям от людей, который пройдет со 2 по 22 декабря. Открывает серию звездных дропов Ксения Собчак», — поделились в пресс-службе «Авито».

При этом вещи, которые знаменитости выставят на продажу на платформе, выбраны не случайно: звезды расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев. Кроме того, часть дропов будут благотворительными: например, все вырученные средства с продажи вещей Сергея Безрукова и Сергея Бурунова направят в фонд Ильинской больницы и фонд помощи детям-сиротам «Измени одну жизнь».