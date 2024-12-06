Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов
Сегодня на территории Татарстана ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северный 3—8 м/с. Максимальная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов.
В Казани ожидается -4... -6 градусов. На дорогах местами гололедица.
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