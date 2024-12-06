Новости общества

07:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов

07:00, 06.12.2024
Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня на территории Татарстана ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный 3—8 м/с. Максимальная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов.

В Казани ожидается -4... -6 градусов. На дорогах местами гололедица.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также