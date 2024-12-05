На улице Шоссейной в поселке Борисоглебское изменили скоростной режим

Фото: Мария Зверева

В связи с ДТП, произошедшим 17 октября 2024 года на улице Шоссейной в поселке Борисоглебское Авиастроительного района, для повышения безопасности дорожного движения введены изменения в организацию движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

В районе домов №8а и 46а по улице Рабочей и дома №98а по улице Шоссейной установлены искусственные дорожные неровности, а максимальная скорость движения ограничена до 40 км/час.

Напомним, 17 октября 17-летний подросток без прав, превысив скорость, сбил на тротуаре женщину, которая погибла. Автомобиль также повредил припаркованные машины.

Рената Валеева