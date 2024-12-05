В Татарстане сократилось количество летальных исходов от употребления наркотиков

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За первые 10 месяцев 2024 года по отношению к прошлому году в Татарстане на 30% сократилась летальность от употребления наркотиков. Об этом рассказал заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Павел Фоминых.

Напомним, в 2024 году в республике задержали 65 несовершеннолетних лиц. К летальному исходу употребление привело четверых детей. Для сравнения, в прошлом году подобных случаев не фиксировалось.



Елизавета Пуншева