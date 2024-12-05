В декаду инвалидов нефтепереработчики навестили ветеранов производства

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В Татарстане стартовала традиционная декада, посвященная Международному дню инвалидов. По старой доброй традиции в эти дни представители «ТАИФ-НК» навещают на дому вышедших на заслуженный отдых коллег.

— Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов. Эта дата — напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями, которым необходима поддержка и помощь. Сегодня у нас есть возможность поблагодарить наших дорогих ветеранов, которые много лет отдали родному предприятию. Спасибо вам за профессионализм и преданность своему делу. Желаем сохранять чувство оптимизма, крепкого здоровья, поддержки родных и близких, — сказал помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

К одной из первых представители компании пришли в гости к Гульчире Валиуллиной. До выхода на пенсию женщина более 20 лет проработала аппаратчиком в цехе №09 НПЗ. Все эти годы, признается пенсионерка, она чувствует поддержку и любовь коллектива.



— Хочу объявить большую благодарность нашему руководству за внимание и заботу. Огромное спасибо, что не забываете нас. Творческих успехов в трудовой деятельности, — сказала растроганная Гульчира Валиуллина.



Встречая гостей, бывший работник отдела кадров Гульфия Хуснутдинова не смогла сдержать слез радости.



— Я очень благодарна всем работникам нашего любимого предприятия за оказанную помощь. Вы никогда нас не забываете. Это очень приятно и трогательно. Будьте здоровы и счастливы. Я вас очень люблю и обожаю, — высказалась она.



Всего продуктовые наборы по случаю Декады инвалидов получили около 50 ветеранов производства.

Лилия Егорова