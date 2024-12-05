В Казани участок автодороги М-7 «Волга» получил официальное название
В столице Татарстана участок автодороги М-7 «Волга» получил официальный адрес и название — 784-й километр. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано на портале официальных правовых актов Казани.
Уточняется, что решение принято с учетом рекомендаций комиссии по топонимике. Оно призвано актуализировать Государственный адресный реестр.
— Присвоить элементу улично-дорожной сети следующее наименование:
«784-й, тип: километр, местоположение: Российская Федерация, Республика
Татарстан, городской округ город Казань, г.Казань, территория Автодорога М-7
Волга, 784-й километр», — говорится в документе.
Контроль за исполнением постановления возложен на первого замруководителя исполкома города Азата Нигматзянова.
Напомним, Минтранс России не планирует вводить обязательное наименование для дорог, подведомственных региональным и местным властям, а также принадлежащих частным владельцам, однако может установить конкретные критерии для отнесения автодорог к федеральным.
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