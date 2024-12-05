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Минобрнауки рассмотрит новый тип жилья для студентов

09:32, 05.12.2024
Минобрнауки рассмотрит новый тип жилья для студентов
Фото: Максим Платонов

Министерство науки и высшего образования рассматривает возможность введения нового типа жилья для студентов и сотрудников университетов, сочетающего комфорт и доступную стоимость, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Речь идет о дополнении, а не о замене существующих общежитий.

В министерстве уточняют, что сейчас прорабатывается правовой статус нового типа жилья, конкретные параметры пока не определены.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял о планах ввести новый статус студенческого жилья, стоимость которого будет сопоставима или ниже стоимости арендного жилья, с возможностью строительства такого жилья рядом с вузами. Цель — создать конкуренцию рынку аренды жилья.

Рената Валеева

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