Карякин: президент FIA обещал восстановить участие российских гонщиков в международных соревнованиях

Фото: Максим Платонов

Победитель ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин заявил об обещании президента Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммеда бен Сулайема восстановить полноценное участие российских гонщиков в международных соревнованиях в 2025 году. Об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, что в марте 2022 года FIA запретила проведение соревнований на территории России и Белоруссии и разрешила участие спортсменов из этих стран в международных турнирах только под нейтральным флагом, при условии выполнения ряда требований, включая подписание декларации о приверженности принципам мира и политического нейтралитета.

— Безусловно, очень хочется принять участие в чемпионате мира в дальнейшем. У меня получилось переговорить с шейхом, который является президентом мировой федерации, и он пообещал на следующий год исправить ситуацию с допуском российских спортсменов к гонкам. Поэтому мы очень верим в светлое будущее, — заявил он.

Рената Валеева