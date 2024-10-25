В Госдуме обсудят создание детских садов при крупных предприятиях

Фото: Ринат Назметдинов

В Госдуме России намечено обсуждение идеи создания детских садов и яслей при крупных предприятиях. Заместитель председателя комитета по защите семьи Виталий Милонов сообщил об этом, передает РИА «Новости».



По словам Милонова, создание таких учреждений позволит родителям оставлять детей под присмотром во время рабочего дня. Он подчеркнул, что это может стать примером гуманизма, не имеющим аналогов в мире.

Парламентарий отметил, что подобная практика существовала в СССР и применяется в некоторых регионах сегодня. Милонов также указал на высокую стоимость услуг няни, что делает их недоступными для многих семей.

Он выразил уверенность в том, что комитет сможет разработать механизм для внедрения детских садов и яслей по всей стране.

Напомним, что зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил рассмотреть возможность создания сертификатов на оплату дополнительных занятий спортом для детей. По его мнению, это станет дополнительным стимулом для родителей отдавать детей в спортивные секции.



Анастасия Фартыгина