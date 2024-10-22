В Госдуме предложили ввести сертификаты на оплату спортивных секций для детей

Фото: Динар Фатыхов

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил рассмотреть возможность создания сертификатов на оплату дополнительных занятий спортом для детей. По его мнению, это станет дополнительным стимулом для родителей отдавать детей в спортивные секции. Об этом сообщает РИА «Новости».



Хамитов также отметил важность доступности спорта для всех, независимо от материального положения, и подчеркнул, что многие выдающиеся спортсмены вышли из малообеспеченных семей.

По словам депутата, такие меры поддержки, как сертификаты, помогут людям чувствовать поддержку государства и приведут к увеличению количества детей, занимающихся спортом.

— Это забота о будущем нашего общества, — заключил зампред.

Напомним, что в 2023 году на финансирование социального заказа по спортивной подготовке было выделено 29 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель директора Департамента бюджетной методологии Минфина России Вероника Сергеева на ХII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».

Анастасия Фартыгина