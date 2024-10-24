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Лидера Лаоса пригласили в Россию на празднование 80-летия Победы

19:40, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Лидера Лаоса пригласили в Россию на празднование 80-летия Победы
Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита на празднование 80-летия Победы.

Об этом глава российского государства заявил во время двусторонней встречи на саммите БРИКС в Казани.

Незадолго до начала встречи глав стран Владимир Путин завершил свою пресс-конференцию.

Олег Исаков

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