Владимир Путин заявил, что безопасность России — для него самое главное
Президент России Владимир Путин заявил, что безопасность России — для него самое главное.
— На наши предложения наладить контакты со странами Западного мира нам указывали на наше место. Это место в конечном счете привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств с потерей суверенитета страны. Россия не может существовать, если она теряет суверенитет. Выход России из этого состояния и означает повышение безопасности, — сказал он.
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