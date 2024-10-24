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Владимир Путин заявил, что безопасность России — для него самое главное

18:51, 24.10.2024
Владимир Путин заявил, что безопасность России — для него самое главное
Фото: Максим Богодвид/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что безопасность России — для него самое главное.

— На наши предложения наладить контакты со странами Западного мира нам указывали на наше место. Это место в конечном счете привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств с потерей суверенитета страны. Россия не может существовать, если она теряет суверенитет. Выход России из этого состояния и означает повышение безопасности, — сказал он.

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