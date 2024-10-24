Новости спорта

08:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Россия и Сирия согласовали товарищеский матч по футболу в ноябре

17:24, 24.10.2024
Россия и Сирия согласовали товарищеский матч по футболу в ноябре
Фото: Максим Платонов

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Сирией в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Игра состоится 19 ноября в 19.30 по московскому времени.

— Дата начала продажи билетов будет объявлена дополнительно, — говорится в заявлении.

В ноябрьскую паузу сборная России также проведет матч в Краснодаре с командой Брунея.

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины. С тех пор Россия проводит исключительно товарищеские встречи. Ранее в октябре команде Валерия Карпина не смогли найти соперника.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортФутбол

Новости партнеров

Читайте также