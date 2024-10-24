Россия и Сирия согласовали товарищеский матч по футболу в ноябре
Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Сирией в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.
Игра состоится 19 ноября в 19.30 по московскому времени.
— Дата начала продажи билетов будет объявлена дополнительно, — говорится в заявлении.
В ноябрьскую паузу сборная России также проведет матч в Краснодаре с командой Брунея.
Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины. С тех пор Россия проводит исключительно товарищеские встречи. Ранее в октябре команде Валерия Карпина не смогли найти соперника.
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