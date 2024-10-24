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Президент Ирана Пезешкиан пригласил раиса Татарстана Минниханова посетить Иран

17:24, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент Ирана Пезешкиан пригласил раиса Татарстана Минниханова посетить Иран
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раиса Татарстана Рустам Минниханов проводил президента Ирана Масуда Пезешкиана.

В свою очередь глава Восточного государства поблагодарил руководство республики за хорошо организованную работу делегации и пригласил Минниханова посетить Иран.

Незадолго до этого глава республики также проводил президента Беларуси Александра Лукашенко.

Максим Блинов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Сегодня утром Пезешкиан призвал страны БРИКС строить лучший мир, в котором нет «санкций, войн и геноцида». Об этом он заявил на первом пленарном заседании саммита в формате «аутрич/БРИКС плюс».

— Построение лучшего мира невозможно в одиночку, — подчеркнул он.

Олег Исаков

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