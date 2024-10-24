Президент Ирана Пезешкиан пригласил раиса Татарстана Минниханова посетить Иран
Раиса Татарстана Рустам Минниханов проводил президента Ирана Масуда Пезешкиана.
В свою очередь глава Восточного государства поблагодарил руководство республики за хорошо организованную работу делегации и пригласил Минниханова посетить Иран.
Незадолго до этого глава республики также проводил президента Беларуси Александра Лукашенко.
Сегодня утром Пезешкиан призвал страны БРИКС строить лучший мир, в котором нет «санкций, войн и геноцида». Об этом он заявил на первом пленарном заседании саммита в формате «аутрич/БРИКС плюс».
— Построение лучшего мира невозможно в одиночку, — подчеркнул он.
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