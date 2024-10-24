Президент Ирана Пезешкиан пригласил раиса Татарстана Минниханова посетить Иран

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раиса Татарстана Рустам Минниханов проводил президента Ирана Масуда Пезешкиана.

В свою очередь глава Восточного государства поблагодарил руководство республики за хорошо организованную работу делегации и пригласил Минниханова посетить Иран.

Незадолго до этого глава республики также проводил президента Беларуси Александра Лукашенко.

Сегодня утром Пезешкиан призвал страны БРИКС строить лучший мир, в котором нет «санкций, войн и геноцида». Об этом он заявил на первом пленарном заседании саммита в формате «аутрич/БРИКС плюс».

— Построение лучшего мира невозможно в одиночку, — подчеркнул он.

Олег Исаков