Раис Татарстана проводил Александра Лукашенко
Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил в самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Лукашенко поблагодарил за теплый прием и отметил высокую организацию саммита.
Напомним, Белоруссия стала партнером в БРИКС.
— Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб, — заявил белорусский президент.
Ранее Лукашенко сказал, что страна готова к полноправному членству в БРИКС:
— У Беларуси высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютным большинством стран, представители которых присутствуют в этом зале. Со многими мы имеем уже длительную историю успешного сотрудничества. Теперь мы можем дополнить наши наработки на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате. Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организации.
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