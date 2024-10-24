Глава Ирана выразил надежду, что страны БРИКС построят мир без «санкций, войн и геноцида»

Глава Ирана Массуд Пезешкиан призвал страны БРИКС строить лучший мир, в котором нет «санкций, войн и геноцида» на первом пленарном заседании саммита в формате «аутрич/БРИКС плюс».

— Построение лучшего мира невозможно в одиночку, — подчеркнул он.

По его словам, странам БРИКС и БРИКС+ нужно разработать прозрачные принципы многосторонней торговли. Глава Ирана подчеркнул, что новые технологии, особенно ИИ, будут иметь стратегическое влияния. Страны с односторонней политикой будут налагать ограничения на доступ к ним, предостерег он и призвал делиться новыми разработками друг с другом.



В ходе заседания президент России Владимир Путин заявил, что в СБ ООН должно быть включено больше стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе тех, чьи лидеры присутствуют сегодня на саммите БРИКС.

Галия Гарифуллина