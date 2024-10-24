Началось первое пленарное заседание саммита БРИКС в формате «аутрич/БРИКС плюс»

Фото: Галия Гарифуллина

В столице Татарстана началось первое пленарное заседание саммита БРИКС в Казани в формате «аутрич/БРИКС плюс». Оно проходит на площадке «Казань Экспо» .

В нем принимают участие лидеры стран СНГ, делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также представители международных организаций. Перед началом заседания они сделали совместную фотографию.



Второе заседание саммита БРИКС в Казани в формате «аутрич/БРИКС плюс» пройдет в формате рабочего завтрака. Позже состоится итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Галия Гарифуллина