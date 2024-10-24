В Казани стартует третий, заключительный день саммита БРИКС

Сегодня в Казани начинается третий и последний день саммита БРИКС. В заседании в формате «аутрич/БРИКС плюс» примут участие лидеры стран СНГ, делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также представители международных организаций.



Важные мероприятия дня включают совместное фотографирование глав делегаций и два пленарных заседания, одно из которых пройдет в формате рабочего завтрака. Завершит программу итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, 24 октября у Путина запланированы семь встреч с мировыми лидерами, включая президента Палестины Махмуда Аббаса и генсека ООН Антониу Гутерриша. График Путина будет насыщенным, с марафоном встреч.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов, глава Татарстана, также планирует активные встречи с участниками саммита для обсуждения повестки дня.

Напомним, что вчера по итогам саммита страны БРИКС приняли декларацию. Этот документ будет представлен в ООН в качестве совместного заявления. Как отметил президент России Владимир Путин, в документе содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина