Спасли Рахимова и остались в Пути РПЛ: «Рубин» обыграл «Акрон» в Кубке России

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» обыграл «Акрон» в последнем туре группового раунда Кубка России в Пути РПЛ со счетом 1:0. Единственный мяч в составе казанцев забил Дардан Шабанхаджай на 8-й минуте игры. Теперь «Рубин» сыграет в плей-офф турнира с московским ЦСКА.

После крупного поражения от «Динамо» (0:4) в чемпионате Премьер-лиги, в прессе вновь заговорили о возможной отставке Рашида Рахимова. Журналист-инсайдер Андрей Панков сообщил, что в «Рубине» уже ведут переговоры с бывшим тренером ЦСКА Владимиром Федотовым. В пресс-службе клуба поспешили опровергнуть информацию, использовав весьма интересную фразу: «на сегодня никаких кадровых изменений не планируется».

Впрочем, Рахимов вряд ли может чувствовать себя спокойно на должности главного тренера «Рубина». Казанцы выиграли всего один из восьми последних матчей в чемпионате и Кубке России. Очевидно, что команде в ближайшее время надо было показать результат, который бы сохранил позиции тренера в клубе.

Идеальным вариантом для исправления ситуации являлась игра с «Акроном» в заключительном туре группового раунда Кубка России. Победа в основное время выводила «Рубин» в плей-офф Пути РПЛ со второго места. Проигравшей команде предстояло отправиться в Путь регионов, где меньше шансов пройти дальше по сетке турнира.

Обстоятельства отлично мотивировали игроков «Рубина», которые с первых минут игры пошли в атаку. Итогом такой активности стал быстрый гол, забитый «рубиновыми» уже на 8-й минуте матча. Дардан Шабанхаджай в одиночестве принял мяч возле штрафной «Акрона» и точным ударом отправил снаряд в дальний верхний угол ворот Нагаева — 1:0.

В целом казанцы активнее провели первый тайм встречи, чем соперник. Футболисты «Рубина» нанесли в стартовой половине игры шесть ударов в створ ворот тольяттинцев. Особо опасных моментов, правда, у команды не было, хотя пару раз казанцы Нагаева потревожили.

На второй тайм Рахимов поменял Николу Чумича, выпустив вместо него Валентина Ваду. Вместе с этим, казанцы начали тормозить игру. Гости то ли осознанно отдали инициативу «Акрону», то ли хозяева сами добавили, но второй тайм остался за тольяттинцами. К 60-й минуте матча владение мячом «Рубина» составляло лишь 23%.

Чтобы поправить ситуацию, Рахимов отправил в игру опытного Олега Иванова. По задумке тренера, полузащитник должен был наладить конструктив в центре поля, однако ощутимой разницы создать у него не получилось.

«Акрон» выпустил Солтмурада Бакаева, у которого свои счеты с «Рубином», за который хавбек провел пару сезонов. С выходом свежего атакующего полузащитника, моментов у ворот Ставера стало больше. Максим Палиенко опасно бил после розыгрыша углового, однако вратарь спас казанцев. Тут же лидер «Акрона» принял мяч в центре штрафной казанцев, но ударил рядом с ближней штангой. В следующей атаке Беншимол катил мяч в дальний угол и только Ставер сохранил победный счет своей команды.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В итоге казанцы все-таки смогли устоять под натиском соперника. «Рубин» одержал победу над «Акроном» с минимальным счетом 1:0. Команда Рахимова пробилась в плей-офф Пути РПЛ в Кубке России. В следующей стадии турнира «Рубин» сыграет с победителем группы С московским ЦСКА. А вот тольяттинцы отправляются в Путь регионов, где им предстоит играть с одним из представителей ФНЛ.

Победа над «Акроном» немного укрепила позиции Рахимова на посту рулевого «Рубина». Команда смогла помочь тренеру как минимум отсрочить вопрос об отставке. Следующий матч «Рубин» проведет 27 октября в гостях с «Оренбургом» в рамках чемпионата РПЛ.

«Акрон» (Тольятти) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1, 0:0)

Голы:

0:1 — 8, Шабанхаджай (Зотов).

Зульфат Шафигуллин