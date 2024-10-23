Путин выразил соболезнования по поводу теракта в Турции

Владимир Путин выразил соболезнования по поводу теракта в Турции. Об этом глава государства заявил во время переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Вы знаете, как мы к этому относимся, — подчеркнул Путин. — Мы осуждаем любые проявления такого рода, чем бы они ни были мотивированы.

Напомним, сегодня на одном из объектов аэрокосмической компании TUSAŞ в столице Анкаре произошел теракт. По словам Эрдогана, от рук террористов погибли четыре человека, еще 14 ранены.

Олег Исаков