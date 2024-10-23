При теракте в Анкаре погибли три человека

Фото: Максим Платонов

В результате теракта в Анкаре скончались три человека. Еще 14 ранены, сообщает МВД Турции.

Напомним, на одном из объектов аэрокосмической компании в Турции произошел теракт. Информацию подтвердил глава МВД страны Али Ерликая в соцсетях ведомства.



Инцидент произошел на объекте турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в столице Анкаре. По сообщениям местных СМИ, после теракта на месте продолжается перестрелка с участием полиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на данный момент находится в России с официальным визитом на саммите стран БРИКС в Казани.

Елизавета Пуншева