При теракте в Анкаре погибли три человека
В результате теракта в Анкаре скончались три человека. Еще 14 ранены, сообщает МВД Турции.
Напомним, на одном из объектов аэрокосмической компании в Турции произошел теракт. Информацию подтвердил глава МВД страны Али Ерликая в соцсетях ведомства.
Инцидент произошел на объекте турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в столице Анкаре. По сообщениям местных СМИ, после теракта на месте продолжается перестрелка с участием полиции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на данный момент находится в России с официальным визитом на саммите стран БРИКС в Казани.
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