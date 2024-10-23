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Происшествия

При теракте в Анкаре погибли три человека

18:00, 23.10.2024
При теракте в Анкаре погибли три человека
Фото: Максим Платонов

В результате теракта в Анкаре скончались три человека. Еще 14 ранены, сообщает МВД Турции.

Напомним, на одном из объектов аэрокосмической компании в Турции произошел теракт. Информацию подтвердил глава МВД страны Али Ерликая в соцсетях ведомства.

Инцидент произошел на объекте турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в столице Анкаре. По сообщениям местных СМИ, после теракта на месте продолжается перестрелка с участием полиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на данный момент находится в России с официальным визитом на саммите стран БРИКС в Казани.

Елизавета Пуншева

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Происшествия

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