Новости происшествий

21:35 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Турции произошел теракт на объекте турецкой аэрокосмической компании

16:35, 23.10.2024
В Турции произошел теракт на объекте турецкой аэрокосмической компании
Фото: Динар Фатыхов

На одном из объектов аэрокосмической компании в Турции произошел теракт. Информацию подтвердил глава МВД страны Али Ерликая в соцсетях ведомства. По словам чиновника, в результате теракта есть погибшие и раненые.

Инцидент произошел на объекте турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в столице Анкаре. По сообщениям местных СМИ, после теракта на месте продолжается перестрелка с участием полиции.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на данный момент находится в России с официальным визитом на саммите стран БРИКС в Казани.

Ранее сообщалось о массированных DDoS-атаках на объекты цифровой инфраструктуры казанского саммита.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также