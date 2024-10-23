В Турции произошел теракт на объекте турецкой аэрокосмической компании

Фото: Динар Фатыхов

На одном из объектов аэрокосмической компании в Турции произошел теракт. Информацию подтвердил глава МВД страны Али Ерликая в соцсетях ведомства. По словам чиновника, в результате теракта есть погибшие и раненые.

Инцидент произошел на объекте турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в столице Анкаре. По сообщениям местных СМИ, после теракта на месте продолжается перестрелка с участием полиции.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

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