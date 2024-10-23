Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за создание «зеленого» БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за создание «зеленого» БРИКС, практикующего устойчивое развитие.



Председатель заявил, что Китай готов использовать свои преимущества для расширения сотрудничества с БРИКС в области экопромышленности, чистой энергетики и полезных ископаемых.

Ранее Си Цзиньпин призвал страны БРИКС к построению «мирной организации», которая будет защищать общую безопасность всех участников.



Дарья Пузикова