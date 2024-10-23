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Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за создание «зеленого» БРИКС

14:10, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за создание «зеленого» БРИКС
Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за создание «зеленого» БРИКС, практикующего устойчивое развитие.

Председатель заявил, что Китай готов использовать свои преимущества для расширения сотрудничества с БРИКС в области экопромышленности, чистой энергетики и полезных ископаемых.

Ранее Си Цзиньпин призвал страны БРИКС к построению «мирной организации», которая будет защищать общую безопасность всех участников.

Дарья Пузикова

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