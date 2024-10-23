Китай хочет, чтобы БРИКС стал силой, способствующей миру и стабильности в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС к построению «мирной организации», которая будет защищать общую безопасность всех участников. Об этом он сообщил на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

— Мы должны строить мирную БРИКС, выступать в качестве защитников общей безопасности, — заявил Си Цзиньпин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе в Казани.

По мнению китайского лидера, только реализация концепции, «общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности», может привести к обеспечению безопасности для всех.

Си Цзиньпин подчеркнул, что БРИКС должна стать силой, способствующей миру и стабильности в мире, а не инструментом для геополитической конкуренции.

«Мы очень горды тем, что у нас с Китаем такое плотное сотрудничество и теплые отношения. Отдельно мы горды, что у медийных организаций стран такие тесные отношения много-много лет», — заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на праздновании 75-летия установления дипотношений между Россией и Китаем. В ходе торжественного мероприятия меморандумами о сотрудничестве также обменялись несколько СМИ и вузов двух стран. Кроме того, первые лица медиаотрасли совершили запуск третьего сезона телешоу «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» на русском. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева