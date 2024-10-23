Началось заседание саммита БРИКС в расширенном составе
В Казани на площадке «Казань Экспо» началось заседание саммита БРИКС в расширенном составе.
Ранее сегодня прошло заседание участников саммита в узком составе. На нем президент России Владимир Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации. Он также сообщил, что более 30 государств выразили интерес к объединению в составе БРИКС.
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