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Началось заседание саммита БРИКС в расширенном составе

12:56, 23.10.2024
Началось заседание саммита БРИКС в расширенном составе
Фото: Галия Гарифуллина

В Казани на площадке «Казань Экспо» началось заседание саммита БРИКС в расширенном составе.

Ранее сегодня прошло заседание участников саммита в узком составе. На нем президент России Владимир Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации. Он также сообщил, что более 30 государств выразили интерес к объединению в составе БРИКС.

    Галия Гарифуллина
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