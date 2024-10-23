Владимир Путин: «Более 30 государств выразили интерес к объединению в составе БРИКС»

На заседании участников саммита БРИКС в Казани в узком составе президент России Владимир Путин рассказал об интересе многих стран к объединению в составе БРИКС:

— Игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме более 30 государств выразили решение. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. В Иойханнесбурге мы договорились разработать модальности партнеров нашего объединения, сформировать список стран для получения такого статуса. Решения на этот счет необходимо отразить в итоговой казанской декларации, — подчеркнул Путин.

Напомним, что сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У президента России запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Игнатьева Луиза