Путин предложил составить список стран-партнеров БРИКС

Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации саммита в Казани. Об этом сообщил на саммите объединения в столице Татарстана, которое сейчас проходит в узком составе.

— Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, — отметил президент России.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что 15 государств рассматриваются в качестве стран-партнеров БРИКС. По его словам, лидеры стран объединения на первом этапе определят, какие из них войдут в эту категорию. Сегодня он сообщил о 13 государствах.