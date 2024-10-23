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Путин предложил составить список стран-партнеров БРИКС

11:19, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Путин предложил составить список стран-партнеров БРИКС
Фото: Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Путин предложил сформировать список стран-партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации саммита в Казани. Об этом сообщил на саммите объединения в столице Татарстана, которое сейчас проходит в узком составе.

— Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, — отметил президент России.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что 15 государств рассматриваются в качестве стран-партнеров БРИКС. По его словам, лидеры стран объединения на первом этапе определят, какие из них войдут в эту категорию. Сегодня он сообщил о 13 государствах.

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