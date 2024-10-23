Началось заседание саммита БРИКС в узком составе

В «Казань Экспо» началось заседание участников саммита БРИКС в Казани в узком составе, сообщил корреспондент «Реального времени».



— В узком составе предлагаем рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов, — сказал на нем президент России Владимир Путин.

По его словам, на заседании обсудят также углубление финансового взаимодействия в рамках БРИКС и дальнейшее расширение объединения.

— Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах. И делали все, чтобы обеспечить полную интеграцию новых стран-участниц в работу объединения, — открыл заседание Путин.

Напомним, что сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У президента России запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Ранее Владимир Путин провел ряд бесед «тет-а-тет» почти со всеми участниками саммита, обсуждая важные и чувствительные вопросы.



Дарья Пузикова