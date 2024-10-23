«Держал профессионально»: Антон Силуанов на саммите БРИКС в Казани внезапно стал оператором
В Казани на саммите БРИКС министр финансов России Антон Силуанов проявил нестандартный подход, помогая журналисту ВГТРК снимать репортаж. Силуанов взял на себя роль оператора, профессионально держа камеру и помогая коллеге запечатлеть событие.
— Держал профессионально! — с юмором прокомментировал свою работу министр.
Как отмечается в репортаже, на саммите присутствовало большое количество журналистов, из-за чего доступ к съемочным точкам был ограничен. В результате ведущему пришлось самостоятельно заниматься съемкой.
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