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«Держал профессионально»: Антон Силуанов на саммите БРИКС в Казани внезапно стал оператором

12:15, 23.10.2024
«Держал профессионально»: Антон Силуанов на саммите БРИКС в Казани внезапно стал оператором
Фото: Максим Платонов

В Казани на саммите БРИКС министр финансов России Антон Силуанов проявил нестандартный подход, помогая журналисту ВГТРК снимать репортаж. Силуанов взял на себя роль оператора, профессионально держа камеру и помогая коллеге запечатлеть событие.

— Держал профессионально! — с юмором прокомментировал свою работу министр.

Как отмечается в репортаже, на саммите присутствовало большое количество журналистов, из-за чего доступ к съемочным точкам был ограничен. В результате ведущему пришлось самостоятельно заниматься съемкой.

Рената Валеева

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