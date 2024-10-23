Новости общества

21:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В столице Татарстана ожидается до 11 градусов тепла и небольшой дождь

07:00, 23.10.2024
В столице Татарстана ожидается до 11 градусов тепла и небольшой дождь
Фото: Реальное время

Во второй день саммита БРИКС в Казани ожидается облачность с прояснениями, до 11 градусов тепла и небольшой дождь. Об этом сообщил Гидрометцентр республики. Также в городе будет ветрено — порывами до 13 м/с.

На территории Татарстана также ожидаются переменная облачность, днем — небольшой дождь.

Максимальная температура в течение дня достигнет +12 градусов, ночью возможно понижение до +3 градусов.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также