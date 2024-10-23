В столице Татарстана ожидается до 11 градусов тепла и небольшой дождь
Во второй день саммита БРИКС в Казани ожидается облачность с прояснениями, до 11 градусов тепла и небольшой дождь. Об этом сообщил Гидрометцентр республики. Также в городе будет ветрено — порывами до 13 м/с.
На территории Татарстана также ожидаются переменная облачность, днем — небольшой дождь.
Максимальная температура в течение дня достигнет +12 градусов, ночью возможно понижение до +3 градусов.
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