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Президент Венесуэлы Мадуро заявил о готовности предложить БРИКС+ пакет проектов в нефтяной сфере

23:07, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент Венесуэлы Мадуро заявил о готовности предложить БРИКС+ пакет проектов в нефтяной сфере
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна готова предложить странам БРИКС+ пакет проектов и инвестиционных возможностей в нефтяной сфере.

По его словам, соответствующий пакет предоставит прилетевшая накануне вице-премьер страны Делси Родригес.

По прилете в столицу Татарстана Мадуро рассказал, что «БРИКС превратился в новый центр дипломатии». Он высоко оценил значение объединение стран на мировую обстановку.

Олег Исаков

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