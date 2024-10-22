Президент Венесуэлы Мадуро заявил о готовности предложить БРИКС+ пакет проектов в нефтяной сфере
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна готова предложить странам БРИКС+ пакет проектов и инвестиционных возможностей в нефтяной сфере.
По его словам, соответствующий пакет предоставит прилетевшая накануне вице-премьер страны Делси Родригес.
По прилете в столицу Татарстана Мадуро рассказал, что «БРИКС превратился в новый центр дипломатии». Он высоко оценил значение объединение стран на мировую обстановку.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.