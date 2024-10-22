Президент Венесуэлы Мадуро: «БРИКС превратился в новый центр дипломатии»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил значение объединение стран БРИКС на мировую обстановку.

— БРИКС превратился в новый центр многополярного мира и дипломатии, — заявил лидер Венесуэлы.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите стран БРИКС в понедельник ночью. Президента Венесуэлы в аэропорту встречала делегация во главе с премьером Татарстана Алексеем Песошиным.

В последний раз Мадуро посещал Россию с официальным визитом в 2019 году.

Зульфат Шафигуллин