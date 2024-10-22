Ушел из жизни создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» Stiver
Ушел из жизни создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» Stiver. Как известно, последние годы жизни он боролся с серьезным заболеванием — глиобластомой (агрессивная форма рака мозга).
В сентябре этого года он рассказал, что находится в больнице, и поделился тревожными новостями о состоянии своего здоровья: «К сожалению, «Флибуста» на этом, видимо, закончилась, как и я сам».
«Флибуста» была одной из самых популярных некоммерческих онлайн-библиотек в рунете, предоставляющей доступ к огромному количеству книг.
Летом 2015 года ее заблокировал Роскомнадзор за незаконное распространение четырех книг Рэя Брэдбери: «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники» и «Золотые яблоки Солнца».
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