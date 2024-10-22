Бразилия готова использовать нацвалюты в торговле

Бразилия заинтересована в использовании нацвалют в торговле между странами БРИКС. Об этом сообщило РИА «Новости».



— Возможность использования местных валют в торговле между странами БРИКС — тема, вызывающая большой интерес у президента Лулы да Силвы, и Бразилия выступает за то, чтобы сделать эту новую модальность доступной для экономических агентов — членов группы (БРИКС, — прим. ред.), — заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра.

Он подчеркнул, что проект такого масштаба требует исследований и времени для разработки. Технические дискуссии покажут путь, но Бразилия уже имеет положительный опыт, подтверждающий возможность такой альтернативы оплаты внешнеторговых операций.

Напомним, президент России Владимир Путин считает важным избавиться от политики в экономике и предложил проводить расчеты в национальных валютах. При этом он указал на значительный вклад НБР в развитие экономики стран Глобального Юга, куда инвестировано $33 миллиарда.



Дарья Пузикова