Владимир Путин предложил НБР перейти на расчеты в национальных валютах

Президент страны Владимир Путин считает важным избавиться от политики в экономике и предложил проводить расчеты в национальных валютах.



— Это позволяет снизить оплату на обслуживание долга, повысить независимость стран-участниц БРИКС и максимально снизить геополитические риски. «[Нужно] избавить развитие экономики, насколько это возможно, от политики, — заявил он во время встречи с главой НБР Дилмой Роуссефф в Казанском кремле.

При этом он указал на значительный вклад банка в развитие экономики стран Глобального Юга, куда инвестировано $33 млрд. «НБР — перспективный финансовый институт, с 2018 года профинансировал 100 проектов на общую сумму 33 млрд долларов», — сообщил он.

В ответ глава банка выразила готовность поддержать эти страны.

— Страны Глобального Юга нуждаются в финансировании, но условия его получения достаточно сложные, — сказала она.

По ее словам, сделанные инвестиции недостаточные, но нужно поддерживать не только суверенные проекты, но общие. Объединение стран БРИКС проходит новый этап созревания. По ее словам, БРИКС можно расширить за счет включения стран Глобального Юга, найти новые направления и области сотрудничества. Расширение БРИКС — приоритет банка, сказала Дилма Роуссефф.

Луиза Игнатьева