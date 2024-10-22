В 2025 году МРОТ увеличат до 22 440 рублей

Фото: Максим Платонов

На пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2025 году составит 22 440 рублей (рост 16,6%). Об этом сообщило ТАСС.

Медианная зарплата за 2023 год, по данным Росстата, составила 46 751 рубль, в соотношении с ней нынешняя увеличится до 48%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект подготовили для выполнения задачи президента Владимира Путина по увеличению МРОТ к 2030 году до 35 тыс. рублей. Володин уверен, что принятие закона поможет повысить заработную плату 4,2 млн работников.

Напомним, по данным Росстата, во втором квартале 2024 года среднедушевые доходы в Татарстане превысили 100 тыс. рублей, что позволяет жителям региона приобрести более чем один фиксированный набор потребительских товаров и услуг.



Дарья Пузикова