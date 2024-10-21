Татарстан вошел в топ-10 регионов России с высоким среднедушевым доходом

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По данным Росстата, во втором квартале 2024 года среднедушевые доходы в Татарстане превысили 100 тыс. рублей, что позволяет жителям региона приобрести более чем один фиксированный набор потребительских товаров и услуг, передали в РИА «Новости».

Татарстан вошел в топ-10 регионов по соотношению доходов и стоимости фиксированного набора, заняв девятое место. Лидером рейтинга является Ямало-Ненецкий автономный округ, где на одного жителя приходится 6,03 фиксированных набора.

В целом десятка лидеров включает в себя регионы с высокими доходами, связанными с добычей полезных ископаемых в суровых климатических условиях, а также крупнейшие города России — Москву и Санкт-Петербург, где наблюдаются высокие зарплаты и значительные доходы от предпринимательской деятельности и собственности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важно отметить, что среднедушевые доходы в Татарстане, хоть и превышают 100 тыс. рублей, все же заметно ниже, чем в регионах-лидерах рейтинга. Так, в ЯНАО среднедушевой доход составляет 156,2 тыс. рублей, а на Чукотке — 154,5 тыс. рублей.

Медианное значение уровня среднедушевых доходов среди российских регионов во втором квартале 2024 года составило 45,7 тысячи рублей.

Напомним, что восемь российских регионов произвели более половины валового внутреннего продукта страны. Наибольший вклад в экономику вносят Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, в числе таких регионов и Татарстан, который занимает седьмое место в списке с долей в 3%.



Анастасия Фартыгина