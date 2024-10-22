Делегация Эфиопии уделила особое внимание сельскому хозяйству на выставке «Сделано в Татарстане»

Члены делегации Федеративной Демократической Республики Эфиопия посетили научно-промышленную выставку «Сделано в Татарстане», организованную на площадке Госсовета. В ее составе — представители профильных министерств и ведомств страны.



Гости из Эфиопии накануне прибыли в Казань для участия в саммите БРИКС. В сопровождении Талии Минуллиной, руководителя агентства инвестиционного развития Татарстана, они осмотрели технику местных промышленных предприятий (КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, автомобильный завод «РариТЭК», «Соллерс», ООО «Казаньсельмаш» и др.). Талия Минуллина отметила, что промышленность составляет 45,8% от ВРП республики.

Отдельно она остановилась на ИТ-технологиях. В республике работает более трех тысяч ИТ-компаний, производящих информационные продукты. Значимую роль играет Университет Иннополис, где готовят специалистов в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Члены делегации уделили особое внимание сельскому хозяйству, поскольку оно составляет 35% экономики Эфиопии. Татарстан, будучи лидером в России по производству зерна, сахарной свеклы и молока, интересен для коллег.

— Очень хорошая выставка представлена в парламенте республики. Мы многое узнали о Казани и промышленном потенциале республики, — поделился впечатлениями гендиректор по промышленному развитию индустриальных парков Эфиопии Фисша Итагесу.



Напомним, сегодня в Казани министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопия Гедион Тимотеос заявил, что страна готова привлекать инвестиции из Татарстана.

Дарья Пузикова