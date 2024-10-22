Эфиопия готова привлекать инвестиции из Татарстана

Фото: Михаил Захаров

«Эфиопия готова привлекать инвестиции из Татарстана, мы знакомы с вашими достижениями», — заявил сегодня в Казани государственный министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопия Мисгану Арга Моач. Круглый стол о потенциале развития сотрудничества с этой страной проходит в АИР РТ в рамках открывшегося в Казани саммита БРИКС. Эфиопия стала членом объединения в начале этого года наряду с Египтом, Ираном, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Ранее сегодня в Международном аэропорту Казани премьер-министра Эфиопии встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Абий Ахмед Али прибыл в татарстанскую столицу для участия в саммите БРИКС.

Премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Максим Блинов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Последние данные по товарообороту России и Эфиопии приводятся за 2021 год, он составил $225,2 млн, увеличившись на 359,18% ($176,2 млн) по сравнению с 2020-м.

Эфиопия — государство в Восточной Африке, второе по численности населения в регионе — свыше 127 млн человек. Самая большая страна в мире без выхода к морю. Столица — Аддис-Абеба, государственный язык — амхарский, форма правления — федеративная демократическая парламентская республика. Взаимодействовать с Россией начала в конце XIX века, в прошлом году страны отметили 125-летие дипломатических отношений.

Василя Ширшова