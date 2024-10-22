В России увеличилось число медиков

Фото: Мария Зверева

В России увеличилось число медиков, 20,24% приступили к работе сразу после получения образования. Об этом сообщило РИА «Новости».

Минздрав России отмечает, что увеличение числа врачей произошло благодаря реализации проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами» в 2019—2024 годах. Из общего числа врачей, поступивших на работу, 19 166 (20,24%) приступили к работе после получения образования, 42,77% — по целевому договору.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Росстат отмечает, что в 2023 году, по сравнению с 2020 годом, увеличилась численность специалистов по востребованным направлениям, включая:

педиатров (404 новых специалиста);

кардиологов (551 новый специалист);

анестезиологов-реаниматологов (530 новых врачей);

онкологов (1 293 новых врача).

ВШЭ отмечает увеличение числа поступающих в ординатуру (34,8 тыс. в 2023 и 2022 годах против 30,8 тыс. в 2021-м и 29 тыс. в 2020 году) и выпускников (27,8 тыс. в 2023-м против 27,4 тыс. в 2022-м, 26,5 тыс. в 2021-м и 24,1 тыс. в 2020 году).



Напомним, в Казани также выросло число вакансий в сфере медицины и фармацевтики. Прирост составил 6% по сравнению с прошлым годом. А уровень предлагаемых зарплат совпадает с ожиданиями сотрудников. Также количество предложений о работе с частичной занятостью увеличилось на 5%, несмотря на то, что в июле этого года наблюдалось существенное снижение числа таких вакансий (на 20%).



Дарья Пузикова