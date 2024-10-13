В Казани растет спрос на работу в медицинской сфере

Фото: Максим Платонов

Число вакансий в сфере медицины и фармацевтики в Казани выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. А уровень предлагаемых зарплат совпадает с ожиданиями сотрудников, проанализировало «Реальное время» на основе данных hh.ru.

Согласно статистике, казанские специалисты рассчитывают получать около 60 тыс. рублей, что совпадает с предложением на рынке труда. В целом по России ситуация немного отличается: работодатели готовы заплатить сотрудникам 67 тыс. рублей, в то время как их ожидаемая зарплата составляет 70 тыс. рублей.

Вместе с тем можно отметить небольшое увеличение количества вакансий для людей с ограниченными возможностями. По сравнению с прошлым годом их число возросло на одну позицию, достигнув 12. Однако если сравнить с данными прошлого месяца, то разница уже составляет три вакансии.

Также количество предложений о работе с частичной занятостью увеличилось на 5%, несмотря на то, что в июле этого года наблюдалось существенное снижение числа таких вакансий (на 20%).



Напомним, в Госдуме предложили законопроект о зарплате для младшего и среднего медперсонала. Согласно инициативе, выплата при работе на полную ставку должна быть не ниже 2,5 МРОТ, а для медработников с высшим образованием — не ниже четырех МРОТ. На сегодня он составляет 19 242 рубля, а с 2025 года поднимется на 16,5% — до 22 440 рублей.



Дарья Пузикова