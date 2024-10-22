Под Нижним Новгородом вертолет санавиации совершил жесткую посадку
В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу, пишет ТАСС.
По данным Национальной службы санитарной авиации (НССА) «Ростеха», инцидент произошел из-за технических неполадок. Благодаря профессиональным действиям пилотов удалось избежать серьезной аварии.
На борту вертолета находился экипаж и пациент. В результате жесткой посадки один из пилотов получил повреждение ноги, остальные члены экипажа получили ушибы. Серьезных травм никто не получил.
В настоящее время на место происшествия направлены два вертолета для эвакуации людей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.