Под Нижним Новгородом вертолет санавиации совершил жесткую посадку

Фото: Максим Платонов

В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу, пишет ТАСС.

По данным Национальной службы санитарной авиации (НССА) «Ростеха», инцидент произошел из-за технических неполадок. Благодаря профессиональным действиям пилотов удалось избежать серьезной аварии.

На борту вертолета находился экипаж и пациент. В результате жесткой посадки один из пилотов получил повреждение ноги, остальные члены экипажа получили ушибы. Серьезных травм никто не получил.

В настоящее время на место происшествия направлены два вертолета для эвакуации людей.

Рената Валеева