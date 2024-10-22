Бразильский футболист Маурисио назвал Рахимова самым важным тренером в карьере

Фото: Мария Зверева

Бывший футболист «Зенита» Маурисио считает рулевого «Рубина» Рашида Рахимова самым важным тренером в своей карьере. Бразилец выступал под его руководством несколько сезонов в грозненском «Ахмате».

— Самый важный тренер в карьере? Безусловно, Рашид Рахимов. Он очень серьезно относился к тренировочному процессу, ставил цель победить в каждом матче. И очень сильно злился в раздевалке, когда мы не добивались положительного результата. Рашид Маматкулович много общался с игроками индивидуально. Я очень многому научился у Рахимова, он всегда верил в меня, — сказал бразильский футболист.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Маурисио выступал за «Ахмат» с 2010 по 2015 годы, откуда затем перешел в «Зенит». В российских чемпионатах бразилец провел около 200 матчей, а также завоевал титулы Кубка и Суперкубка России.



В 2014 году Маурисио был удостоен медали «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Рашид Рахимов с перерывами возглавлял «Ахмат» с 2013 по 2019 годы. С весны 2023 года тренер работает в казанском «Рубине», вместе с которым выиграл Первую лигу.

Зульфат Шафигуллин